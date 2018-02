Il Buran, il vento gelido arrivato dalla Siberia, fin dalla giornata di ieri ha stretto Milano e tutta Italia nella morsa del gelo. In molte zone della Penisola l'ondata di freddo è stata accompagnata da nevicate anche intense, mentre per il momento il capoluogo lombardo è stato risparmiato dai fiocchi, anche se qualche nevicata (senza accumulo al suolo) c'è stata nella notte tra sabato e domenica e al mattino di ieri. In attesa che la neve imbianchi anche il Duomo, come previsto a partire da giovedì primo marzo, a Milano è il gelo il vero protagonista. Le temperature massime sono precipitate e non supereranno i 2-3 gradi fino a domenica 4 marzo, giorno delle elezioni Politiche e Regionali lombarde. Ma per chi stesse già battendo i denti arriva una brutta notizia: il giorno più freddo della settimana deve ancora arrivare. Mercoledì 28 febbraio, infatti, la colonnina di mercurio potrà scendere fino a toccare i meno sei gradi.

Sala: Pronti per la salatura delle strade.

Il sindaco Beppe Sala e il Comune sono pronti, comunque, a fronteggiare l'emergenza fredda. Il primo cittadino questa mattina ha presieduto una riunione sul tema gelo: "La situazione meteo non indica criticità nelle prossime ore, ma nella seconda parte della settimana ci potrebbero essere nevicate. Saremo pronti per la salatura delle strade, se necessario, e per intervenire con rapidità in situazioni critiche", ha scritto Sala su Facebook. Particolare attenzione sarà prestata alle condizioni dei senzatetto: "Abbiamo centinaia di letti liberi nelle nostre strutture, sappiamo che per legge non possiamo obbligare nessuno al ricovero notturno, ma alcuni giorni continuativi sotto zero sono estremamente rischiosi per chi vive per strada. In ogni caso la sala operativa della Protezione Civile di via Drago è in piena attività", ha detto il sindaco. La capacità dei 15 centri di accoglienza per le persone senza fissa dimora è stata potenziata fino ad arrivare a circa 2.700 posti letto a disposizione per l’intera settimana, con la possibilità di ulteriori proroghe se il freddo non dovesse diminuire. L’amministrazione ha rinnovato l’appello a tutti i cittadini affinché segnalino senzatetto e persone in difficoltà ai numeri di telefono 02.88447645–646-647–648–649 o direttamente al Centro aiuto (Casc) di via Ferrante Aporti 3, che resta aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì e dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica.