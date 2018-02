Una breve tregua dal maltempo, ma con temperature ancora al di sotto dello zero: poi, da giovedì in arrivo la neve su Milano e gran parte della Lombardia. La situazione resta comunque sotto controllo in tutta la regione, anche se naturalmente le condizioni metereologiche vengono tenute costantemente sotto osservazione per eventuali criticità. Per un netto miglioramento bisognerà attendere il fine settimana e l'inizio di quella prossima, quando prima le piogge lasceranno spazio alle nubi mentre le temperature si porteranno fino ad undici gradi.

Nell'immediato, invece, le temperature, già basse in queste ore, resteranno tali anche nei prossimi giorni. Mercoledì l'ultimo "picco", con un'oscillazione che andrà tra i meno quattro e il meno uno, ma non sono previste nevicate. Diversa invece la situazione giovedì 1 marzo: se la temperatura inizierà ad alzarsi, seppur di appena un grado, sono previste nevicate anche in città, sebbene la situazione non dovrebbe prevedere fortissime criticità.

Venerdì 2 marzo si prevede pioggia mista a neve, con le temperature che invece saranno nettamente più alte, con oscillazioni tra lo zero ed i cinque gradi. Un anticipo di quanto accadrà invece sabato, con la temperatura che arriverà fino a sei gradi e che dunque vedrà ancor meno possibilità di neve sul milanese. Lo zero sarà definitivamente abbandonato domenica 4 marzo, giorno delle elezioni politiche e regionali: le temperature, infatti, oscilleranno tra i due ed i cinque gradi.

Da lunedì a mercoledì prossimi, invece, alle temperature in netto rialzo si aggiungeranno i rovesci: lunedì prevista la pioggia con temperature che andranno tra i sei ed i sette gradi, mentre martedì le piogge lasceranno il posto a nebbia e nuvole. Nettamente meglio, infine, il clima per mercoledì 7 marzo, dove le temperature arriveranno fino ad undici gradi, e le piogge lasceranno il posto a qualche nube.