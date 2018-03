Le buche nelle strade di Roma sono diventate in questi giorni un vero e proprio caso nazionale. Ma il maltempo della scorsa settimana, con il gelo e la neve portati dal Buran siberiano, ha messo a dura prova il manto stradale anche a Milano. E così capita che anche nel capoluogo lombardo ci si possa imbattere in strade che sembrano una vera e propria groviera. Accade anche nel centro della città, per la precisione in via Giorgio Pallavicino, zona Pagano. Si tratta di una via molto trafficata che collega Pagano con la zona di corso Sempione. Da una parte c'è il parco Guido Vergani, dall'altro viuzze che ospitano alcuni tra i palazzi più belli di Milano: via Alberto da Giussano, via Telesio, via Mascheroni. Il problema è che, da circa una settimana ormai, è meglio concentrarsi sulla strada senza osservare ciò che sta intorno: perché sul manto stradale di via Pallavicino si aprono buche che, in alcuni casi, sono dei veri e propri crateri.

Almeno tre le buche di grosse dimensioni

Va detto che anche in passato questa via, come specificato prima molto trafficata, ha "sofferto" a cause di buche che si aprivano improvvisamente sulla strada. Lo testimoniano i rattoppi ben visibili sul nastro d'asfalto. Da diversi giorni, però, nuove buche si sono aperte sulla strada, nel senso di marcia che conduce da via Mascheroni verso la fermata metro Pagano. Sono almeno tre quelle che destano più preoccupazione, perché grandi abbastanza da far perdere l'equilibrio a chi dovesse passarvi con una moto o uno scooter. Una in particolare, è una sorta di cratere dal diametro di oltre mezzo metro. Non si sono ancora registrati incidenti stradali, ma è naturalmente bene che il Comune di Milano intervenga al più presto: sono tanti gli automobilisti e i motociclisti che ogni giorno percorrono la via e sono costretti a fare lo slalom per non finire nelle buche.