in foto: (Archivio Getty images)

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Gudo Gambaredo, frazione di Buccinasco, nell'hinterland di Milano. Una bambina di 12 anni è caduta da un pony mentre cavalcava l'animale in un maneggio. L'incidente si è verificato attorno alle 18 in una struttura che si trova in via Guglielmo Marconi. Pare che la bimba si trovasse in sella al pony con tutte le protezioni del caso, incluso un caschetto: per motivi da accertare, mentre superava un ostacolo l'animale avrebbe disarcionato la bambina facendola finire per terra. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza, intervenuta in codice giallo: l'equipaggio del 118 ha medicato sul posto la bambina e l'ha poi trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivata attorno alle 19.40. La bambina è ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita: il fatto che indossasse il casco e le altre protezioni l'avrebbe preservata da traumi più seri. La vicenda è stata segnalata alla procura della Repubblica, che dovrà capire se vi siano gli estremi per aprire un'inchiesta su quanto accaduto.