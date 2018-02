Un malore sul luogo di lavoro, dove aveva preso servizio da poche ore. Questa la causa della morte di Francesco Calzone, operaio di soli 24 anni deceduto ieri all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era ricoverato in coma da giorni. Venerdì pomeriggio il ragazzo, residente a Sesto San Giovanni, a nord di Milano, si era recato presso il suo nuovo impiego alla Dnp industriale Srl che si trova in via Buozzi, a Brugherio (Monza e Brianza). Era il suo primo giorno di lavoro. Dopo poche ore, però, i colleghi lo hanno trovato privo di sensi in un'ala dello stabilimento, accanto a un muletto. Si era pensato inizialmente a un incidente, ma i rilievi delle forze dell'ordine hanno escluso questa eventualità accertando invece che si è trattato di un malore.

Francesco lascia una compagna e una bimba di tre mesi.

Il 24enne era stato soccorso dai paramedici del 118, che avevano cercato di rianimare inutilmente il ragazzo. Francesco era poi stato trasportato al San Gerardo, dove per oltre tre giorni è rimasto in coma, in lotta tra la vita e la morte. Le speranze di parenti, colleghi e amici si sono purtroppo spente ieri, quando i medici hanno dichiarato il decesso del ragazzo. Il 24enne era diventato papà da soli tre mesi: lascia la sua bimba e la compagna. Su Facebook tanti gli amici che lo hanno ricordato in queste ore: "Ti ricorderò sempre con un sorriso per i bei momenti passati insieme… faccio fatica a crederci..riposa in pace amico", ha scritto un suo amico, mentre qualcun altro ha pubblicato foto assieme al 24enne.