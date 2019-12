in foto: (Immagine di repertorio)

I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno dell'abitazione in cui abitavano a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Il macabro ritrovamento risale alla serata di ieri, venerdì 13 dicembre. I due, un uomo di 47 anni e una donna di 42 anni, sono stati trovati senza vita da una loro parente, che li ha trovati nella stanza da letto della loro abitazione in via Maestri del lavoro. La donna ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri, ma per la coppia non c'era ormai più niente da fare.

I due sarebbero morti per overdose, ma non sono escluse altre ipotesi

Nell'abitazione dei due i carabinieri sono rimasti fino a notte fonda per i rilievi, utili per cercare di capire cosa sia successo. Le prime ipotesi avanzate conducono a un abuso di sostanze stupefacenti: l'uomo e la donna potrebbero essere morti per overdose di droga, anche se a quanto pare i militari dell'Arma continuano a seguire anche altre ipotesi investigative. Sulle salme dei due, entrambi di nazionalità italiana, sarà molto probabilmente effettuata l'autopsia che aiuterà a fugare i dubbi sulle cause della morte. Intanto i carabinieri hanno iniziato a indagare anche sul giro di conoscenze delle vittime, di cui non sono stati diffusi i nomi.