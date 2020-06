in foto: (Foto: Carabinieri)

Un uomo di 28 anni è stato arrestato durante il weekend appena concluso dai carabinieri di Brugherio accusato di ricettazione, furto aggravato in concorso e utilizzo indebito di carte di pagamento. L'arrestato è arrivato con l'ausilio degli agenti del commissariato di Greco-Turro di Milano.

L'uomo è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio

Il 28enne è stato bloccato al termine di accurate indagini che hanno portato i militari a scoprirne la responsabilità per diversi scippi, in particolare di borsette, nella zona. L'uomo agiva principalmente a Milano e nella provincia di Monza e Brianza, e con le carte di pagamento rinvenute nei portafogli delle vittime, procedeva ad acquistare beni online e non solo. Il modus operandi del 28enne, nomade, era utilizzare uno scooter in compagnia di alcuni complici: con loro coglieva di sorpresa le vittime che non potevano bloccare il furto della borsa che portavano sulla spalla. I carabinieri hanno poi scoperto che il 28enne è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. La sua individuazione è arrivata dopo il controllo delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza degli sportelli Atm tra Milano e Monza, dove il 28enne è stato immortalato nel momento in cui prelevava soldi con una delle carte rubate precedentemente.

