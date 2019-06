Era già ubriaco alle 7.30 del mattino. E in quelle condizioni avrebbe dovuto accompagnare una scolaresca del Bresciano in gita. Per fortuna l'incosciente autista di un autobus è stato fermato, prima della partenza, dalla polizia stradale di Brescia. L'episodio è accaduto lo scorso 4 giugno davanti a una scuola superiore della Valcamonica, ma è stato reso noto solo oggi dalla stradale. Gli agenti si erano recati davanti all'istituto scolastico, dove gli studenti erano pronti a salire sul bus. Il conducente però, sottoposto all'alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite imposto dal Codice della strada per i conducenti professionali. per questo l'uomo è stato multato e contemporaneamente la polizia ha individuato, presso la stessa azienda di autotrasporti, un autista che fosse idoneo a guidare il pullman. La gita degli studenti, in questa maniera, è potuta proseguire senza problemi.

Sono stati potenziati i controlli sugli autisti

L'intervento degli agenti della stradale non è stato casuale, ma frutto di una specifica strategia. Rientra infatti nell'ambito del potenziamento dei controlli nel delicato settore del trasporto professionale collettivo di persone ed è frutto di una sinergia tra il ministero dell'Istruzione e la polizia, che ha diramato una specifica direttiva proprio in tal senso.