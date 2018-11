in foto: (Immagine di repertorio)

Tragico incidente all'alba a Roncadelle, vicino Brescia: un operaio di 35 anni è stato travolto da un treno ed è morto. L'episodio attorno alle 5 del mattino: l'uomo, secondo quanto riportato da Rete ferroviaria italiana, era un operaio di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione per conto di Rfi. Non è ancora chiara la dinamica dell'investimento: oltre all'indagine della polizia ferroviaria, giunta sul posto per i rilievi, anche Rfi ha annunciato l'avvio di un'inchiesta interna per accertare le cause dell'incidente. L'azienda ha poi espresso "il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari" dell'operaio.

Inevitabili i disagi: circolazione dei treni sospesa tra Brescia e Rovato

L'incidente e i necessari rilievi dell'autorità giudiziaria hanno comportato inevitabili disagi sulla linea: "La circolazione ferroviaria fra Brescia e Rovato, sulla linea Alta velocità e convenzionale Milano – Brescia, è sospesa dalle 5", ha spiegato Rfi in una nota. In un aggiornamento delle 7.18 Trenord ha informato che persistevano i disagi su due direttrici, la Verona-Brescia-Treviglio-Milano e la Lecco-Bergamo-Brescia: i treni fermano alle stazioni di Brescia e Rovato e in questa tratta è attivo un servizio spola con autobus. Rfi ha aggiunto: "Prosegue la riprogrammazione dei treni con deviazioni su percorso alternativi con allungamento dei tempi di viaggio, limitazioni e cancellazioni". La circolazione sulle linee Alta velocità e convenzionale è ripreso solo alle 10.30 dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria. Per l’intera mattinata comunque, come ha reso noto Rfi, "i treni regionali e quelli a media e lunga percorrenza subiranno ritardi e cancellazioni dovuti alla graduale ripresa della circolazione ferroviaria".