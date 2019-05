Un uomo di 43 anni è morto a Paratico, in provincia di Brescia, dopo essersi lanciato da una balaustra dell'oratorio del paese. Il corpo è stato trovato attorno alla 11 di questa mattina da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato più nulla fare. L'uomo è caduto sull'asfalto dopo essere precipitato per una decina di metri ed è morto sul colpo. Non sembrano esserci dubbi sulla volontarietà, ma rimangono da chiarire le ragioni del gesto estremo. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari.

A Brescia un professore si è tolto la vita a scuola

Solo poche ore prima, a Brescia, un professore di 50 anni che insegnava in una scuola media cittadina si è tolto la vita impiccandosi all'interno della palestra dell'istituto. A trovarlo è stato un gruppo di studenti, che hanno dato l'allarme. Alcuni dei ragazzi, sotto shock, hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Il personale del 118 arrivato poco dopo sul posto non ha invece potuto fare nulla per l'insegnante. Si ignorano le ragioni del suo gesto.