Tragedia questa mattina in una scuola media di Brescia dove un professore si è tolto la vita. L'uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe impiccato nella palestra dell'istituto scolastico. A trovare il cadavere sarebbero stati proprio gli studenti di una classe che recatisi in palestra per l'ora di educazione fisica si sono trovati dinanzi alla terribile scena. Immediatamente sono stati allertati forze dell'ordine e personale sanitario del 118 giunti sul posto poco dopo: purtroppo però per l'uomo non c'era più nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo, 50 anni, era un insegnante di musica e lavorava nella scuola media da tempo. Sotto shock gli altri professori e colleghi dell'uomo e i ragazzi che hanno scoperto il cadavere in palestra. Ancora non si conoscono i motivi che hanno portato il 50enne a compiere l'estremo gesto.