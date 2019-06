in foto: Immagine di repertorio

Ladri maldestri in azione a Brescia: due malviventi hanno scippato la borsetta ad una donna e, durante la fuga, si sono rifugiati in una caserma dei carabinieri, consegnandosi di fatto da soli ai carabinieri. Stando a quanto si apprende, i due malviventi hanno avvicinato una donna nel centro di Brescia che si trovava in sella alla sua bicicletta. I due l'hanno minacciata con un taglierino, strattonandola per riuscire a strapparle la borsa e facendola cadere sull'asfalto. Mentre alcuni passanti hanno soccorso la malcapitata, altri presenti hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunte alcune volanti della Polizia di Stato: i due malviventi, sentendosi ormai braccati, si sono dati alla fuga. Nell'intento di sfuggire alla cattura, hanno avvistato un'automobile scura che, proprio in quel momento, stava entrando nel cancello automatico di un edificio in via Alberto Mario, molto vicino a piazza Tebaldo Brusato, e si sono accodati all'auto, entrando nel cancello. I due ladri, però, non si sono accorti di avere appena varcato la soglia della locale caserma dei carabinieri: i militari dell'Arma li hanno trovati in possesso della borsetta appena scippata alla donna; per loro, inevitabilmente, sono scattate le manette. Il provento del furto è stato invece prontamente restituito alla legittima proprietaria.