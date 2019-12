in foto: Il Postamat devastato (Foto dalla pagina Facebook "La Brescia che non vorrei")

La notte scorsa a Brescia ignoti hanno rubato una macchina con la quale, successivamente, hanno sfondato le vetrine delle Poste di via Baracca per rubare il denaro contenuto nel Postamat. I rapinatori verso le 3.30 di mattina hanno scassinato le portiere di una Peugeot 106 che sostava nei pressi del banco postale e se ne sono serviti per crearsi un varco nelle vetrate dell'ufficio. Una volta distrutto l'ingresso delle poste, hanno poi piazzato una carica esplosiva sul Postamat che non ha retto e si è dilaniato, consegnando ai malfattori il "misero" bottino di qualche migliaio di euro. La cifra monetaria è più bassa del solito poiché in via Baracca non vi è un grande afflusso di clienti e, di conseguenza, la richiesta di denaro ai prelievi è inferiore rispetto ad altre zone della città. Intervenuti, i carabinieri di Brescia stanno indagando per risalire all'identità dei ladri.

L'ultimo precedente a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia

L'episodio ha immediatamente riportato alla mente l'ultimo dei precedenti simili, avvenuto a Bagnolo Mella, paese in provincia di Brescia, il 9 settembre scorso. Anche in quell'occasione il Postamat del banco postale del comune venne fatto saltare con un'esplosione da un gruppo di rapinatori a volto coperto che agì in pochissimo tempo. Una volta sottratti i soldi, si diedero alla fuga facendo perdere le tracce, ma a differenza dei loro colleghi di Brescia, riuscirono a scappare con diverse migliaia di euro mentre i danni relativi all'ufficio furono minori rispetto a quelli subiti dalla filiale del capoluogo ieri notte.