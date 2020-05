in foto: (Foto Fb: Comune di Brescia)

Lo storico mercato di piazza Vittoria a Brescia è tornato. Nello spiazzo in centro città del capoluogo di provincia lombardo, sono infatti ricomparse le prime bancarelle che, come da disposizione regionale, possono vendere solo generi alimentari. L'accesso al mercato è delimitato da transenne che limitano gli ingressi per garantire una distanza di sicurezza adeguata tra le persone ed evitare la creazione di assembramenti.

Mascherina e guanti obbligatori

A ogni cliente inoltre viene misurata la temperatura corporea e coloro che l'avessero superiore a 37.5 gradi, non sarebbero ammessi. Inoltre, ogni cittadino che si reca al mercato di piazza Vittoria deve indossare mascherina e guanti. A Brescia torneranno poi ad aprire anche il mercato contadino di via Sardegna e quello di Coldiretti in via San Zero. Nei prossimi giorni saranno riaperti il mercato contadino di via Crocifissa di Rosa (20 maggio), il mercato rionale del Villaggio Sereno (21 maggio) il mercato rionale di Fiumicello (22 maggio) e il mercato rionale di San Polo (23 maggio).

Da lunedì in Lombardia riaprono bar, ristoranti, negozi e parrucchieri

Da lunedì 18 maggio, in Lombardia, vi sarà una prima riapertura generale degli esercizi commerciali. In attesa dell'ordinanza della Regione, il governatore Fontana ha spiegato che la riapertura dovrà avvenire nel massimo della sicurezza possibile. Da lunedì, ha quindi annunciato Fontana, "riapriranno bar, ristoranti e parrucchieri, e anche altre attività" senza specificare quali. Sul web, però, i titolari e gestori degli esercizi commerciali interessati hanno lamentato uno scarso preavviso per rispettare le consegne di igiene e pulizia e tutte le nuove misure di contenimento da adottare per non incorrere in sanzioni. Anche il sindaco di Milano Beppe Sala si è detto contento per la riapertura dei migliaia di negozi milanesi a cui "bisogna dare una mano".