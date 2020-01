in foto: immagine di repertorio

Paura nella notte a Brescia per un incendio divampato nello scantinato di una palazzina in via Zendrini. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 3 di oggi, venerdì 10 gennaio, per rispondere alla chiamata di allarme. Per cause ancora non accertate, un rogo è scoppiato nelle cantine dell'edificio che in breve si è riempito di fumo spaventando i residenti, svegliati dall'odore acre, rimasti bloccati ai piani superiori.

Incendio in uno scantinato: evacuato un palazzo, alcune persone intossicate

Sul posto sono arrivate in breve tre squadre dei vigili del fuoco, con autobotte e autoscala. I pompieri hanno evacuato l'intera palazzina, facendo uscire alcune persone dalle finestre con la scala. Quindi hanno spento le fiamme e avviato tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza dello stabile. Le operazioni sono durate per tutta la notte e si sono concluse attorno alle 8 di mattina. Non risultano persone ferite, anche se alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo che ha invaso i locali. Nessuno di loro risulta essere in condizioni preoccupanti. Resta da valutare l'agibilità dell'edificio e da chiarire le cause dell'incendio, che potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito, ma su questo punto non ci sono ancora certezze.

La sera dell'Epifania a Milano è scoppiato un incendio in via Sirte, all’ultimo piano di una palazzina attigua all’Hotel Des Etrangers. Le fiamme hanno avvolto l’ultimo piano dello stabile che è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Anche in quel caso le operazioni di spegnimento sono durate per diverse ore e si sono concluse a notte fonda.