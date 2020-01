Un incendio è attualmente in corso in una palazzina di Milano in via Sirte, nella zona sud della città. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.40 dal tetto dello stabile: il rogo sarebbe così forte che avrebbe avvolto tutto l'ultimo piano della palazzina. Sono ancora ignote le cause dell'incendio: testimoni presenti sulla scena hanno riferito di aver sentito un botto fortissimo e delle persone urlare. Dopodiché le fiamme avrebbero ingoiato lo stabile. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: sul posto sono giunte tempestivamente tre squadre di Vigili del Fuoco, due ambulanze, un'auto medica e due gazzelle dei carabinieri. Due squadre stanno cercando di accedere all'edificio tramite i balconi delle palazzine di fianco allo stabile incendiato, l'altra sta provando a domare l'incendio con un'autoscala.

Incendio in via Sirte, tre squadre di pompieri in azione

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio, se si tratti di un atto doloso o di un tragico incidente. La palazzina si trova all'interno di una corte, e per ora non sembra che il fuoco si sia propagato anche agli altri stabili. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, che proseguono ormai senza sosta da poco prima delle 22. A quanto si apprende, le fiamme non sarebbero state ancora completamente domate. Non è chiaro se nel rogo ci siano feriti o intossicati dal fumo, è probabile che un bilancio più preciso si possa fare solo al termine delle operazioni di spegnimento. Intanto nella zona c'è grande apprensione per quanto sta avvenendo: molti residenti sono scesi in strada per assistere alle operazioni.