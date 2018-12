in foto: Alex Bertocchi

BRESCIA – L'intera comunità di Bedizzole e l'Esercito Italiano sono in lutto per la morte di Alex Bertocchi, capo della Fanfara dei Bersaglieri "Aminto Caretto" di Bedizzole. Bertocchi è deceduto nella notte tra sabato e domenica a causa di un improvviso malore: aveva 45 anni. Il capofanfara lascia una moglie e una figlia di appena 7 anni. Sotto la sua guida, la Fanfara dei Bersaglieri di Bedizzole aveva suonato in tutto il mondo: da Parigi a Stoccolma, da Barcellona a Berlino, passando anche per gli Stati Uniti e il Canada.

Sabato pomeriggio, mentre era a caccia, Bertocchi ha accusato un improvviso dolore allo stomaco: le sue condizioni sono peggiorate drasticamente nella notte, quando purtroppo il 45enne è deceduto. Sulla morte di Bertocchi, la Procura vuole vederci chiaro e ha disposto l'autopsia. Soltanto dopo i dovuti esami, il corpo sarà restituito alla famiglia, che potrà quindi procedere con i funerali.