Fatture false per giustificare l'acquisto di materiale che in realtà non era mai stato comprato. Questo il meccanismo alla base della maxi frode fiscale da oltre 500 milioni di euro scoperta dalla guardia di finanza di Pisogne, nel Bresciano. L'indagine è partita da un'azienda bresciana operante nel commercio di materiali non ferrosi e si è poi estesa ad altre sette aziende, attive nel commercio del rame e della vergella (i tondini metallici). Le verifiche dei militari delle Fiamme gialle di Pisogne hanno consentito di scoprire che le aziende in questione, in un arco di tempo che va dal 2011 al 2015, hanno emesso fatture false per un valore di 515 milioni di euro, frodando al Fisco oltre 60 milioni di euro di Iva non versata. Numerose operazioni commerciali delle aziende in questione erano in realtà delle mere finzioni, che avevano lo scopo di garantire la giustificazione contabile a materiale mai comprato. Nel corso delle indagini i finanzieri hanno raccolto prove analizzando sia i documenti contabili sia quelli extra-contabili delle società in questione, riuscendo così a quantificare esattamente il valore della frode all'Erario. I responsabili di tutte le aziende coinvolte, residenti sia nella provincia di Brescia sia in quelle di Milano, Vicenza e Lecce, sono stati tutti denunciati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia: dovranno rispondere dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e occultamento di documenti contabili.