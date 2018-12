in foto: Immagine di repertorio

BRESCIA – Drammatico incidente stradale, nella serata di ieri, a Calcinato, nel quale ha purtroppo perso la vita un ragazzo di 20 anni del posto. La vittima stava viaggiando con altri tre amici quando, in via Rovadina, l'automobile ha sbandato ed è finita nei canali che fiancheggiano la strada, ribaltandosi più volte. Il 20enne è stato tragicamente sbalzato dall'abitacolo ed è finito sull'asfalto: l'impatto si è rivelato fatale, inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere gli altri tre ragazzi. Anche loro, tra ragazzi di 18, 22 e 25 anni, sono stati soccorsi dal 118 e portati all'ospedale Civile e al Poliambulanza: sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare la dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto si apprende, l'autista avrebbe perso il controllo della vettura mentre affrontava una curva nei pressi del cavalcavia dell'autostrada A4.