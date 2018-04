"Solo una cosa dovevi fare…" è una frase diventata un meme sui social network e utilizzata da gruppi e utenti per indicare ironicamente dei lavori, che sulla carta sono semplici, ma che invece di fatto vengono realizzati nel peggiore dei modi: quello che arriva da Brescia si potrebbe sicuramente annoverare in questa speciale e singolare categoria. Una foto, che da qualche ora è diventata virale su Facebook, mostra una pista ciclabile in via del Franzone la cui segnaletica orizzontale è quantomeno discutibile: ad un certo punto, infatti, la pista si interrompe a causa della presenza della fermata dell'autobus.

La foto è stata scattata e poi pubblicata sul social network da Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura e già vicesindaco di Brescia. "A Brescia le piste ciclabili le fanno così. E si vantano pure" scrive il politico a corredo dell'immagine. Le linee disegnate sull'asfalto per delimitare la pista ciclabile, infatti, ad un certo punto della strada subiscono una brusca deviazione per evitare la fermata dell'autobus.