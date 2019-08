in foto: Le code per l’uscita obbligata a Brescia ovest

Due feriti, di cui uno grave, e traffico in tilt. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, poco prima delle 11. L'incidente è avvenuto sull'Autostrada A4, nel tratto compreso tra l'uscita di Brescia Ovest e Castegnato, in direzione Milano. Nello schianto sono rimasti coinvolti due auto e un camion, che è finito di traverso sulla carreggiata: non è ancora nota la dinamica esatta dell'episodio. Due i feriti: un uomo di 47 anni e un'altra persona le cui generalità al momento non sono state rese note. Uno dei due ha riportato gravi traumi: è stato soccorso da un elicottero del 118 e trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, mentre l'altro ferito è stato portato in ambulanza in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Chiuso il tratto della A4 tra Brescia ovest e Castegnato, verso Milano

L'incidente ha avuto gravi ripercussioni sulla circolazione stradale. Per consentire l'intervento dell'elisoccorso e degli altri mezzi di 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine è stato chiuso al traffico il tratto tra Brescia ovest e Castegnato verso Milano. Alle 12.19, stando all'ultimo aggiornamento di Autostrade per l'Italia, il tratto in questione era ancora chiuso: è stata istituita l'uscita obbligatoria a Brescia ovest, dove è segnalata una coda di 6 chilometri, con rientro ad Ospitaletto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Code anche nel senso di marcia opposta per via dei curiosi: è chiusa anche l'entrata di Brescia ovest in entrambe le direzioni. Autostrade per l'Italia consiglia in alternativa, a chi viaggia in direzione di Venezia, di entrare a Brescia Centro.