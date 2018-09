Brescia, investita e uccisa mentre attraversa. Nello stesso punto morirono 2 persone

Incidente stradale mortale in via Lamarmora di Brescia: una donna di 50 anni è stata travolta e uccisa da un’autovettura mentre attraversava la strada. Macabra circostanza: proprio in quello stesso punto nello scorso mese di agosto un uomo, poi risultato drogato e ubriaco, ammazzò madre e figlio travolgendoli con la moto.