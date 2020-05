in foto: (Foto Fb: Luca Masneri)

Il sindaco di Edolo, paesino in provincia di Brescia, Luca Masneri, è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo quasi 60 giorni dal contagio. Il primo cittadino del comune è stato infatti sottoposto al settimo tampone, il quale ha certificato la persistenza dell'infezione. Nelle prossime ore gliene sarà effettuato un ottavo, con la speranza che dia finalmente esito negativo. A quel punto, anche il nono dovrà dare lo stesso esito, altrimenti si procederà con il decimo e l'undicesimo.

Gli altri casi simili, dal sindaco di Soresina a quello di Cedegolo

"Il dato è anomalo e al mio dottore è stato detto che in tutta la provincia ci sono solo quattro casi così longevi come il mio", ha spiegato Masneri a Il giornale di Brescia. Ai casi, singolari, non si riesce ancora a dare una spiegazione, anche se non sembrano così rari come si possa pensare. Il sindaco di Edolo è stato male nei primi giorni di marzo, riprendendosi poco dopo e diventando asintomatico, ma da allora il virus non ha abbandonato il suo organismo. Come lui, anche il sindaco di Soresina Diego Vairani è risultato positivo dopo 50 giorni di isolamento e 6 tamponi. Vairani è quindi stato dichiarato guarito lunedì 4 maggio, primo giorno di fase 2. L'annuncio è arrivato direttamente da lui su Facebook, dove ha scritto: "Dopo 57 giorni di quarantena finalmente due tamponi consecutivi negativi". In provincia di Brescia poi vi è il primo cittadino di Cedegolo, Andrea Pedrali, che risulta essere tuttora contagiato dal Coronavirus nonostante sia rimasto infettato nella seconda metà di marzo.