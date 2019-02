in foto: Cadavere (Immagine di repertorio)

Macabra scoperta sabato mattina all'interno dell'ex caserma Papa di Brescia, uno stabile da anni abbandonato al degrado. Una delle persone in difficoltà che abitano all'interno dell'edificio ha trovato il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di un 44enne residente a Brescia ma di origini argentine. L'uomo si sarebbe suicidato impiccandosi: pochi i dubbi sulla volontarietà dell'estremo gesto, mentre sui motivi che hanno spinto il 44enne a farla finita è possibile solo fare delle ipotesi. La persona che ha trovato il cadavere ha subito chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne. L'uomo deceduto era uno dei tanti senzatetto che occupano l'ex caserma Papa, convivendo con una situazione di sporcizia e degrado.

L'ex caserma sarà oggetto di riqualificazione

Lo stabile che si trova in via Oberdan, vicino alla Tangenziale Ovest di Brescia, sarà oggetto in futuro di un intervento di riqualificazione già programmato dal Comune. Nell'ex caserma Papa troveranno spazio le sedi della guardia di finanza, dell'agenzia delle dogane, dei monopoli di Stato e della motorizzazione civile. Tre gli immobili facenti parte della caserma che verranno recuperati, mentre altri verranno abbattuti e ne saranno costruiti di nuovi per rispondere alle esigenze dei nuovi inquilini. Si risolverà così il problema del degrado dell'area: ma resterà il dramma di tutti coloro che, senza un tetto sopra la loro testa, dovranno cercarsi altri giacigli di fortuna.