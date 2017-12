in foto: Pietro Giordani (Facebook)

Sono giorni terribili per la famiglia di Pietro Giordani, 33enne di Brescia scomparso da casa dallo scorso venerdì 23 dicembre. Il ragazzo è stato visto per l'ultima volta a Gargnano, località sul lago di Garda dove Pietro risiede da diverso tempo: nell'ultimo periodo si era trasferito momentaneamente in un appartamento a Villa di Gargnano, in attesa che finissero alcuni lavori nella sua abitazione, al brolo di San Giacomo. Pietro si sarebbe allontanato da Gargnano a bordo della sua auto, una Fiat Panda rossa che non è ancora stata ritrovata. Da giorni le forze dell'ordine e i volontari sono impegnati nelle ricerche, che finora non hanno però dato alcun esito.

L'appello del fratello: Sabato cerchiamolo tutti insieme.

Da qui l'appello del fratello del 33enne, Ludovico, che su Facebook ha invitato tutti i suoi contatti ad unirsi a lui per una nuova giornata di ricerche: "Tanti di voi ci stanno aiutando da giorni, ma purtroppo gli sforzi non hanno portato ancora risultati anche a causa delle condizioni meteo difficili. Sabato 30 le previsioni sono buone. Noi come al solito saremo fra le montagne sopra Gargnano a cercare. Chi di voi volesse unirsi ci ritroviamo alle ore 9 al parcheggio Agri-coop di Gargnano dietro la stazione dei Carabinieri di Gargnano sulla strada statale (Google Maps: agri-coop gargnano). Lì decideremo come suddividere le squadre. Grazie ancora a tutte le persone che tutti i giorni ci aiutano e a chi si unirà sabato". Pietro Giordani è alto un metro e novanta, è di corporatura media e ha i capelli corti. Veste generalmente con felpa e cappuccio, ma spesso indossa anche un cappellino con la visiera. Chiunque abbia informazioni può contattare i carabinieri di Gargnano allo 0365.71000 o inviare una segnalazione alla redazione di Fanpage.it.