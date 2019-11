Se i dolci sono il vostro lavoro, oltre che la vostra passione, e il vostro sogno è poter lavorare con il "maestro dei maestri pasticceri" italiani Iginio Massari, fareste bene ad armarvi di curriculum e "partire". Il noto volto televisivo cerca infatti pasticceri per i suoi laboratori di Brescia. Lo ha comunicato lo stesso Massari sulla sua pagina Facebook, dove è seguito da quasi un milione di fan (940mila per la precisione).

Lavorare con Iginio Massari: i requisiti richiesti

Non sono richiesti molti anni di esperienza, ma giusto avere dimestichezza nella mansione: è gradita anche una formazione scolastica nel settore. Questi, stando all'annuncio pubblicato da Massari, sono gli unici requisiti richiesti. Chi ne fosse in possesso può inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica: hr@iginiomassari.it, ricordandosi di specificare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/03 e del successivo Regolamento Europeo GDPR 2018. Naturalmente la ricerca, come prevede la legge, è rivolta ai candidati di entrambi i sessi.

A Brescia si trova una delle due pasticcerie di Massari

Non sarà certo facile riuscire a lavorare per i laboratori bresciani di Massari, lì dove si trova una delle due pasticcerie del maestro, la storica Pasticceria Veneto (a cui si è poi aggiunto il locale milanese, aperto in via Marconi). Lo stesso Massari, premiato recentemente come "miglior pasticcere del mondo", ha precisato: "Prevedendo di non poter rispondere a tutti, ringraziamo fin d’ora coloro che invieranno la propria candidatura; saranno convocati per un colloquio conoscitivo i candidati ritenuti maggiormente in linea con il profilo descritto nell’annuncio".