in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Castegnato, nella provincia di Brescia, dove un curioso quanto rocambolesco incidente ha messo in pericolo la vita di due adolescenti. I due ragazzi, 15 e 16 anni, stavano raccogliendo l'acqua alla fontanella pubblica quando un fulmine ha colpito la tettoia del punto acqua comunale: i due adolescenti sono stati colpiti dalla violenta scarica elettrica del fulmine e sono caduti a terra, frastornati. Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118, che hanno trasportato i due ragazzi in ospedale in via del tutto precauzionale, per i controlli del caso.

Per fortuna i due adolescenti hanno riportato soltanto ferite lievi: molto più grande è stato invece lo spavento per la disavventura della quale sono stati protagonisti. Di gran lunga più gravi le conseguenze per il distributore comunale dell'acqua, seriamente danneggiato dal fulmine: il motorino del distributore, infatti, si è completamente bruciato a causa della potenza della scarica elettrica che l'ha investito.