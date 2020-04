Avevano organizzato una festa tra amici sul tetto di un palazzo, con alcolici, hashish e cocaina. Quattro ragazzi sono stati sanzionati a Brescia e uno di loro è stato arrestato per possesso e spaccio di droga. Ad avvertire gli agenti della squadra volante della Questura di Brescia sono stati i residenti della zona, che hanno visto il gruppo sul tetto e denunciato quello che stava accadendo

Festa alcolica sul tetto di un palazzo a Brescia: interviene la polizia

Quando i poliziotti sono saliti sul tetto, uno dei quattro ha gettato nel vuoto una busta di cellophane. Dopo averlo allontanato dal parapetto, gli agenti hanno recuperato la busta e verificato che conteneva hashish. Lo stesso ragazzo, un bresciano di 21 anni, ha poi consegnato altre dosi di hashish e cocaina alle forze dell'ordine. È stato arrestato per possesso e detenzione ai fini di spaccio mentre tutti e quattro sono stati sanzionati per aver violato le norme dovute all'emergenza coronavirus.

Prevalle, party di compleanno in una ex casa di riposo

Una decina di giorni fa un episodio analogo si era verificato a Prevalle, nel Bresciano. Nove ragazzi tra i 17 e i 22 anni erano stati denunciati dai carabinieri per aver organizzato una festa, con musica a tutto volume e alcol, in una ex casa di riposo abbandonata. Il gruppo era entrato nella ex Rsa Casa Albergo Villa Merici, oggi in disuso, e aveva improvvisato un party senza curarsi dei divieti di assembramento anti coronavirus. Anche in quel caso ad avvisare le autorità erano stati gli abitanti della zona che avevano sentito la musica e il rumore della festa.

Milano, 13mila persone controllate e 258 sanzionate

Nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, sono state 13.437 le persone sottoposte a controlli dalle Forze dell'ordine ieri a Milano e provincia per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. Quelle sanzionate in base all'ultimo decreto sono state 258, secondo i dati forniti dalla Prefettura del capoluogo lombardo, mentre sono stati sottoposti a verifiche 4.418 esercizi commerciali. Sette i gestori denunciati.