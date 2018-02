Brescia si stringe a Nadia Toffa, il giovane volto della trasmissione televisiva Le Iene che dopo il malore di dicembre scorso ha rivelato ieri, in diretta tv, di avere avuto il cancro e di essersi sottoposta a radioterapia e chemioterapia con tutti i problemi del caso, non ultimo quello della caduta dei capelli.

Perché Brescia? Perché Toffa è nativa della città della leonessa. Nel capoluogo di provincia Lombardo l'inviata di punta del programma di Italia uno ha mosso i suoi primi passi professionali Classe 1979, Nadia Toffa si è diplomata al liceo classico Arnaldo di Brescia, poi è si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Firenze laureandosi con tesi sulla "Storia della chiave iconografia di San Pietro". Una volta laureata dopo una parentesi in una emittente locale romagnola ha lavorato per 4 anni a Retebrescia, tv locale, come conduttrice di vari programmi di intrattenimento, come conduttrice tg e inviata per la realizzazioni di servizi di cronaca. Poi il grande salto: Milano e Le Iene, e il successo vero e proprio. In queste ore sono migliaia le attestazioni di solidarietà da tutt'Italia. E non mancano ovviamente quelle dei suoi concittadini bresciani.