Momenti di panico nel pomeriggio di ieri a Brescia, in via Divisione Acqui. Un uomo di 41 anni ha dato in escandescenze, probabilmente perché ubriaco, aggredendo delle persone senza motivo e mandandone quattro in ospedale. L'episodio è accaduto poco dopo le 16, ma a quanto pare le intemperanze del 41enne erano iniziate già da prima: l'uomo si sarebbe ubriacato a casa sua, dove alcuni vicini si erano allarmati per forti rumori provenienti dal suo appartamento. Il 41enne, dopo aver spaccato alcuni mobili, ha deciso di uscire per recarsi in un bar vicino alla sua abitazione, al civico 74 di via Divisione Acqui: una volta dentro al locale ha iniziato ad aggredire senza motivo alcuni avventori, anche anziani, scatenando il caos.

Caos nel bar: picchiati anche tre anziani

Sul posto sono state chiamate le forze dell'ordine: sono arrivate pattuglie della polizia di Stato e locale e anche della guardia di finanza. Sono intervenute anche tre ambulanze e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo. In ospedale sono finiti, oltre allo stesso 41enne (per intossicazione etilica) anche una ragazza di 27 anni colpita da un pugno, una donna di 68 anni strattonata a una spalla, un 74enne finito a terra per una spinta e anche un 80enne che, a causa del trambusto, si è sentito male. Fortunatamente nessuno di loro è in condizioni gravi e tutti sono stati ricoverati in codice verde, tra agli Spedali Civili e uno alla Poliambulanza. Adesso resta da capire se l'alcool sia stata la sola causa del raptus di rabbia e follia del 41enne, un uomo che era già noto alle forze dell'ordine. Il 41enne dopo essere stato bloccato a fatica dai poliziotti e poi portato in ospedale per i controlli è stato denunciato per lesioni.