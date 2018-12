in foto: La foto incriminata (Facebook)

BRESCIA – È stato eletto con 67 voti al Consiglio di quartiere di Porta Cremona, a Brescia, Talat Chaudhry Doga, di origine pakistana, 43 anni. L'uomo ha attirato su di se molte polemiche quando, lo scorso ottobre, postò una foto sui social network che lo ritraeva, sorridente, imbracciare un kalashnikov. La notizia della sua elezione al Consiglio di quartiere non ha mancato di scatenare ulteriori polemiche. "Resto convinta che se questo signore avesse almeno un po' di dignità dovrebbe dimettersi ancora prima di insediarsi" è il commento di Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo Misto.

Quando la foto incriminata è saltata fuori, anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono aveva espresso la sua perplessità sul candidato, chiedendo che fosse escluso dalla corsa per il Consiglio di quartiere. Il 43enne era stato effettivamente escluso, ma poi reintegrato. Chaudhry si era difeso, rinnegando la foto e spiegando come si trattasse di una immagine vecchia, scattata in Pakistan in occasione del matrimonio del fratello.