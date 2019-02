in foto: Barbara Posio (Facebook)

Brescia è in lutto per la morte di Barbara Posio, la storica titolare del forno Birbes di corso Cavour. Barbara avrebbe compiuto 103 anni domani, 20 febbraio. Era infatti nata il 20 febbraio del 1916 e per decenni ha "sfamato" i bresciani con la sua pizza e anche con le centinaia di altre leccornie offerte nel suo negozio. Alla "pizzetta di Birbes" sono dedicate perfino pagine Facebook: quello di andare a far merenda, specialmente il sabato, con la pizza del forno gestito per decenni da nonna Barbara è un rito che ha accomunato diverse generazioni di bresciani e che continua tutt'ora. L'attività che Barbara Posio ha contribuito a far diventare "leggendaria" era stata fondata nel 1851 e un secolo più tardi era stata rilevata da "Barbarina", come veniva chiamata, e dal marito Guido Boglioli. Nel 1964 il forno si era trasferito da corso Magenta al civico 3 di corso Cavour.

A portare avanti l'attività di famiglia la figlia di Barbarina

Da allora è iniziata una storia all'insegna del gusto e di un alimento buono e popolare come la pizza. Una storia interrotta brevemente nel 2007 con la temporanea cessione dell'attività e poi ripresa nel 2010. Sono leggermente cambiati i nomi, da Birbes a Gusto B fino all'attuale denominazione Birbes 1851. Ma non era mai cambiato il sorriso col quale Barbarina accoglieva in cassa i suoi clienti. L'anziana ha continuato a lavorare quasi fino all'ultimo, fino a quando le sue fin lì inesauribili energie glielo hanno concesso: adesso a portare avanti la sua "bottega", continuando a rendere felici con la pizza generazioni di bresciani, saranno la figlia Tati e il genero Osvaldo.