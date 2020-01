in foto: Immagine di repertorio

Paura davanti a una scuola elementare a Gussago, in provincia di Brescia, dove due bambini di 8 anni, un maschio e una femmina, e un uomo di 68 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. Tutti e tre sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia. L'adulto e uno dei bambini in codice giallo, l'altro in codice verde. L'automobilista che li ha investiti, un 44enne, si è fermato a prestare soccorso insieme alle persone presenti davanti all'istituto.

Bambini investiti davanti a scuola: paura a Gussago

L'incidente è avvenuto attorno alle 8.15 di mercoledì 22 gennaio in via Sale, mentre gli studenti accompagnati dai genitori stavano raggiungendo la scuola elementare nelle vicinanze. Sul posto sono state inviate tre ambulanze, inizialmente in codice rosso per timore di gravi conseguenze. All'arrivo degli operatori del 118 le condizioni dei bimbi e dell'uomo sono apparse meno serie di quanto temuto in un primo momento, e sono stati trasportati senza urgenza al pronto soccorso. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Brescia. Resta da chiarire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità del conducente, che ha frenato ma non è riuscito a evitare l'impatto.

Investito sulle strisce pedonali: grave un 54enne

A Brescia nella serata di ieri un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. È stato trasportato in codice rosso agli Spedali civili di Brescia, dove resta ricoverato.