Falciato da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito a Brescia dopo essere stato investito da un'utilitaria attorno alle 18.20 di ieri, mercoledì 22 gennaio, in via Flero. La situazione è apparsa subito molto seria, tanto che sono state inviate in codice rosso quattro ambulanze, stando a quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza).

Brescia, investito sulle strisce pedonali: grave un uomo di 54 anni

Il 54enne è stato soccorso sul posto e poi trasportato in codice rosso agli Spedali civili di Brescia. Anche la donna al volante dell'auto ha avuto bisogno di cure mediche. Dopo l'incidente si è fermata e si è sentita male. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Resta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e perché la conducente del mezzo non si sia fermata alle strisce. Non è chiaro se l'automobilista fosse distratta e per quale motivo.

Due giorni fa un ragazzo di 15 anni è stato investito da un'auto mentre camminava su un marciapiede a Rozzano (Milano). Il conducente alla guida del veicolo non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito. Dopo l'impatto il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale. Gli agenti della polizia locale sono sulle tracce del veicolo incriminato.