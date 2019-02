Si terranno domani, venerdì 8 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Sulzano i funerali di Davide Zanni, il 28enne morto dopo che la sua auto è finita nel lago d'Iseo. Il giovane originario proprio della cittadina nel Bresciano verrà salutato questa sera durante la veglia funebre che si terrà invece alle 19. Tanti tra amici e parenti accorreranno domani per rendere omaggio al 28enne che nel paese dove viveva, Sale Marasino, era conosciuto col soprannome di Cina. Qui si era trasferito dopo essersi sposato con la moglie Luana, poco più di un anno fa. La donna domani sarà accompagnata dai genitori di Davide, il papà Massimo e la mamma Fiorenza.

L'auto di Davide ha fatto un volo di 20 metri prima di finire nel lago d'Iseo

È ancora incredula Luana, non riesce ad accettare la morte del marito. Un incidente assurdo quello che lo ha visto precipitare nel ghiacciato lago d'Iseo a bordo della sua Fiat 500 nera: il giovane dopo aver sbandato e colpito la parete è praticamente rimbalzato finendo nelle acque dopo un volo di 20 metri. Sono state necessarie più di cinque ore per recuperare l'auto del giovane dal lago e più di un'or invece per il corpo. Per lui non c'è stato nulla da fare.