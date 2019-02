È morto a soli 28 anni Davide Zanni, la vittima dell'incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Sale Marasino, nel Bresciano. Il giovane, originario di Sulzano, era alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando poco dopo mezzanotte, dopo aver sbandato, ha prima colpito un muro lungo la provinciale, in uscita dalla valle, e poi è finito nelle acque del lago d'Iseo. Un incidente fatale per il giovane terminato nelle acque gelide del lago che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 giunti sul luogo insieme con i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per recuperare l'auto di Davide dall'acqua: la vettura è stata infatti trovata a una profondità di circa due metri e mezzo e i lavori di recupero sono terminati solo alle prime luci dell'alba.

Ben cinque sono state le squadre dei vigili del fuoco accorse, con loro anche il Nucleo Sommozzatori arrivato da Bologna. Il lavoro dei sommozzatori è stato fondamentale per verificare che non ci fossero altri passeggeri a bordo dell'auto con Davide, il cui corpo è stato recuperato purtroppo senza vita. Sul luogo anche gli uomini della polizia stradale che hanno effettuato tutto i rilievi del caso per cercare di capire la dinamica dell'incidente e cosa ha fatto sbandare la vettura del 28enne.