in foto: Una veduta del lago d’Iseo (Foto Giorces via Wikipedia)

Un'automobile è uscita fuoristrada e si è inabissata nel lago di Iseo, all'altezza di Sale Marasino, provincia di Brescia sulla sponda orientale dello specchio d'acqua. Stando a quanto si apprende, l'uomo che si trovava al volante della vettura è stato recuperato, ma quando i soccorritori sono intervenuti lui era già morto. Sul posto per i soccorsi è intervenuta un'automedica di Sarnico e un elicottero arrivato da Brescia, riferisce in una nota l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Il fatto è avvenuto nella notte di oggi, mercoledì 6 febbraio.

Cadavere nel lago di Iseo, le indagini

Sconosciute per ora le cause dell'accaduto. Un suicidio o un tragico incidente? Le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno cercando di accertare la dinamica dei fatti, ma per ora nessuna ipotesi viene esclusa. Per il momento il cadavere non è stato ancora identificato, o comunque gli investigatori per ora non hanno diffuso le generalità della vittima.