in foto: Foto di repertorio

Un clochard di 56 anni è stato trovato senza vita all'interno di una cascina abbandonata a Roncadelle, in provincia di Brescia. L'allarme è scattato attorno alle 9.30 di oggi, giovedì 12 dicembre. All'arrivo dei soccorritori sul posto, in via Mella 2, l'uomo era già deceduto. Sul caso indagano i carabinieri, ma dalle prime informazioni emerse il senzatetto pare morto per cause naturali. Esclusa al momento l'ipotesi di un atto violento, si attende ora l'autopsia, disposta per i prossimi giorni. "In paese lo conoscevamo tutti, era una brava persona e non ha mai rotto le scatole a nessuno", ha spiegato a Fapage.it il luogotenente Franco Vaccari, comandante della locale stazione dei carabinieri.

Clochard trovato senza vita nel Bresciano: forse un malore dovuto al freddo

Resta da capire cosa abbia provocato il malore che è stato fatale al 56enne, che viveva in strada da molti anni. Si sistemato da tempo all'interno della stalla abbandonata, allestendo un giaciglio di fortuna. Non è escluso che a provocare il decesso abbia contribuito anche il freddo di queste ore. In tutta la Lombardia si è verificato un brusco calo delle temperature, con nevicate anche a bassa quota in diverse province.

Senzatetto morto in strada a Milano

Lo scorso 5 dicembre un clochard è morto a Milano, via Molino Dorino a Milano, ucciso dal freddo mentre dormiva in strada coperto da un piumone. La vittima era nota ai servizi sociali e non aveva accettato il ricovero in una delle strutture comunali, preferendo ripararsi nei pressi della stazione della metropolitana. Era stato un passante ad avvistare il corpo e chiamare il 118. L'uomo era però già privo di vita: i medici intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica lo hanno trovato in rigor mortis e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.