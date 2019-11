in foto: (Immagine di repertorio)

Travolta da un'auto sotto gli occhi dei suoi familiari. È quanto capitato a una bambina di 10 anni nella serata di ieri, domenica 24 novembre, La bimba che è stata investita da un'automobile all'altezza di via del Franzone a Brescia, intorno alle ore 20. I soccorsi sono immediatamente intervenuti sul posto, insieme a una pattuglia della polizia locale che ha svolto gli accertamenti di routine per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto. La bambina ha rimediato lesioni serie in seguito all'impatto con la vettura e, dopo essere stata soccorsa sul luogo dello scontro, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale dei bambini del Civile di Brescia.

Bimba investita a Brescia davanti ai genitori

I medici che hanno visitato la vittima dell'incidente hanno riscontrato diverse lesioni, ma la bambina non si troverebbe pericolo di vita. Sono stati momenti di paura per i genitori della piccola, che hanno assistito all'intera scena dell'incidente insieme ad altri passanti che si trovavano in via del Franzone nel momento dell'impatto tra la vettura e la bambina. Le dichiarazioni rese dai testimoni oculari alle forze dell'ordine saranno fondamentali per avere un quadro più completo della dinamica del sinistro, su cui stanno indagando gli agenti della locale per accertare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista alla guida.

L'incidente di via Guglielmo Oberdan

Nella giornata di domenica 24 novembre, sempre a Brescia, si è verificato un altro grave incidente stradale che ha avuto risvolti tragici. Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita dopo uno schianto violentissimo contro un guardrail all'altezza di via Guglielmo Oberdan. Al momento dell'impatto il ragazzo si trovava sul sedile posteriore della vettura, da quanto risulta la barriera metallica ha trapassato la carrozzeria, ferendo mortalmente il giovane. Gli altri due amici a bordo sulla vettura con lui hanno rimediato diverse ferite, ma sono fuori pericolo.