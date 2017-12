Nascondeva tre chili di cocaina nello zainetto di scuola e altri sei chili in altre parti della sua casa. L'insospettabile trafficante di droga arrestato dalla guardia di finanza di Brescia è un ragazzino di appena 14 anni. L'adolescente è stato arrestato mentre si trovava in compagnia di un 24enne, per cui probabilmente svolgeva la mansione di magazziniere della sostanza stupefacente. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono finiti in carcere con l'accusa di traffico di stupefacenti: al Beccaria di Milano il minorenne e al penitenziario bresciano di Canton Mombello il 24enne.

L'adolescente era l'insospettabile magazziniere della cocaina.

A insospettire i finanzieri è stata la circostanza che il 24enne, pur risiedendo in un'altra zona della città, avesse affittato un garage nel quartiere "Fiumicello" di Brescia. Per questo hanno monitorato per diversi giorni la zona, prima di entrare in azione. I militari della Fiamme gialle hanno bloccato il 24enne mentre stava uscendo dal box in auto assieme al 14enne. Ai piedi del ragazzino hanno trovato una busta con quasi 6 chilogrammi di cocaina, suddivisi in panetti. I finanzieri hanno proseguito le perquisizioni anche in casa dell'adolescente, trovandovi altri 9 chili di cocaina. Tre di questi erano nascosti nello zaino di scuola del ragazzino, assieme a un bilancino di precisione. In totale, il valore della droga sequestrata si aggira sui quattro milioni e mezzo di euro. Secondo i finanzieri, la grossa partita di droga sarebbe servita all'approvvigionamento di tutto il Bresciano e ad alimentare in particolare lo spaccio nella zona della stazione ferroviaria di Brescia. L'adolescente, scelto perché insospettabile, si occupava di custodire la droga per conto del connazionale più grande.