in foto: (Immagine di repertorio)

Massima cautela in seguito al ritrovamento di una bomba all'interno di un cantiere della Pedemontana all'altezza di Bregnano, in provincia di Como. Nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio, un ordigno bellico, probabilmente una bomba al fosforo, è stato rinvenuto durante le operazioni di scavo all'interno del cantiere. L'unità nucleare biologico chimico radiologico dei vigili del fuoco di Milano è stata immediatamente allertata, ed è intervenuta pochi minuti dopo la scoperta che ha messo in allarme tutti gli operai impegnati nei lavori. I vigili del fuoco di Lomazzo sono intervenuti con un'autopompa e dopo essersi accertati che si trattava di una bomba hanno messo in sicurezza l'intera area, impedendo il passaggio ai pedoni durante le operazioni di recupero.

Artificieri e vigili del fuoco al lavoro per bonificare l'area

Sul luogo del ritrovamento sono sopraggiunti anche i carabinieri, con la squadra di artificieri autorizzata alla rimozione del residuo bellico, che secondo quanto risulta sarebbe di piccole dimensioni e nascosto da diverso tempo sottoterra, proprio nella zona del cantiere della Pedemontana. L'ultimo episodio simile si era verificato a Castenedolo, in provincia di Brescia, dove un ordigno bellico era stato invece localizzato nei pressi di una scuola, destando preoccupazione in una buona parte della popolazione.