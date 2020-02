in foto: Immagine di repertorio

Nuovo allarme bomba a Castenedolo, in provincia di Brescia, dove un ordigno bellico è stato rinvenuto nelle vicinanze della scuola cittadina. "Dalle operazioni di bonifica della ditta specializzata incaricata dall'amministrazione comunale, è stato individuato un altro ordigno bellico nello spazio adiacente alla scuola", ha reso noto il Comune precisando che"ogni operazione è presieduta da specialisti preparati nell'effettuare interventi di questo tipo e tutto viene svolto in sicurezza".

Castenedolo, trovata un'altra bomba della seconda guerra mondiale: scuola chiusa

La bomba è stata trovata sabato mattina lungo viale della Rimembranza, all'esterno dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci."In modo tempestivo si è proceduto ad impedire il passaggio vicino alla zona del ritrovamento e verrà ripristinato solo dopo che gli artificieri del genio guastatori interverranno per rimuovere il reperto", ha comunicato l'amministrazione. Non è la prima volta che un allarme di questo tipo scatta nella cittadina bresciana. A novembre quattro ordigni della Seconda guerra mondiale, tutti risalenti a un periodo compreso tra il 1943 e il 1945, erano stati individuati davanti allo stesso istituto scolastico ed erano stati fatti brillare dall’esercito. La presenza delle bombe non è casuale: dove ora sorge la scuola c'era il quartier generale dell'esercito tedesco durante il conflitto.