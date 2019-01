in foto: L’edificio in fiamme a Bovisio Masciago (Vigili del fuoco)

Paura nella notte a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. Un incendio è divampato all'interno di un capannone abbandonato che si trova in via Leopoldo Marangoni, al civico 12. Si tratta, come hanno precisato i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, di un'ex azienda che veniva utilizzata solitamente come ricovero d'emergenza da persone senza fissa dimora. Questo particolare ha naturalmente destato molta preoccupazione per la possibile presenza di senzatetto nell'edificio in fiamme. Stando a quanto accertato finora, per fortuna, non risulterebbero però persone coinvolte nell'incendio.

Si indaga per capire le cause dell'incendio

Le fiamme sono divampate attorno alle 23 per cause ancora da accertare. In poco tempo l'incendio si è esteso all'intero edificio assumendo dimensioni preoccupanti. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per tutta la notte per spegnere il rogo, alimentato anche dal vento. Una volta ultimate le operazioni di spegnimento si dovrà cercare di capire cosa abbia provocato l'incendio: probabile che ad appiccare involontariamente il rogo possa essere stata proprio una persona che si trovava all'interno dell'edificio e che potrebbe aver acceso un fuoco di fortuna per riscaldarsi dalle temperature gelate di queste notti.