in foto: La ex showgirl Sara Tommasi

Fabrizio Chinaglia, ex agente della showgirl Sara Tommasi, è stato assolto da tutte le accuse per le quali era imputato davanti al tribunale di Milano. A denunciare l'uomo, che era rimasto a piede libero durante tutte le fasi del processo, era stata la stessa Tommasi. Secondo le indagini scaturite in seguito alla denuncia, tra l'agosto e il settembre 2013 Chinaglia avrebbe approfittato delle condizioni di "inferiorità psichica" della showgirl per costringerla a fare sesso con lui. A provocare questo stato psicologico della Tommasi sarebbe stato lo stesso agente, costringendola ad assumere cocaina anche con minacce – come quella di possedere una pistola e di conoscere persone legate alla malavita – e percosse. Chinaglia era accusato di una serie di reati tra cui violenza sessuale, cessione di droga ed estorsione, quest'ultima relativa a un presunto assegno di 20mila euro che si sarebbe fatto consegnare dalla ragazza. Il pubblico ministero aveva chiesto otto anni di condanna, ma il tribunale ha invece assolto l'imputato da tutte le accuse "perché il fatto non sussiste".

Serviranno adesso i canonici 90 giorni per conoscere le motivazioni che hanno spinto i giudici a prendere questa decisione e capire come deciderà di muoversi la difesa di Sara Tommasi, assistita dall'avvocato Marco De Giorgio. Tra i testimoni che avevano deposto a favore della showgirl, lo scorso maggio era apparso in tribunale anche Fabrizio Corona: "Sara la conosco da 18 anni, da prima che entrasse nel mondo dello spettacolo, studiava in Bocconi, una ragazza serissima", aveva detto Corona, aggiungendo di non aver mai dato il numero della showgirl all'imputato.