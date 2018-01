Grave incidente in montagna a Bormio, famosa località turistica della Valtellina, in provincia di Sondrio. Un bambino di 8 anni è caduto mentre stava sciando, riportando gravi traumi. Il piccolo è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica: è in prognosi riservata. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri su una pista da sci del comprensorio di Bormio, località nota per gli stabilimenti termali e per le sue piste da sci. Secondo le prime informazioni, il bimbo sarebbe caduto da solo, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità e del fatto che, nel tratto in cui è caduto, la neve fosse ghiacciata. Proprio la durezza della superficie su cui il bimbo è caduto ha amplificato gli effetti dell'incidente: il bambino ha riportato gravi traumi al cranio e alla faccia. A soccorrerlo sono stati in un primo momento gli agenti della polizia di Stato: successivamente il piccolo è stato affidato alle cure del personale paramedico del 118, che lo ha stabilizzato e poi, dopo averlo caricato su una barella, lo ha trasportato in elicottero all'ospedale bresciano.