in foto: Serena Sbolli, 14 anni

Bordolano piange Serena Sbolli, la ragazzina di 14 anni che ieri sera, giovedì 9 luglio, ha tragicamente perso la vita a seguito di un incidente stradale tra il motorino sul quale viaggiava da passeggera e un'auto. Con lei sul due ruote c'era anche il cugino di 18 anni, ricoverato ora in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia. Secondo quanto ricostruito, il 18enne stava riportando la giovane a casa dopo essere stati insieme alla festa della nonna.

Domani, sabato 11 luglio, i funerali di Serena

La comunità del paesino in provincia di Cremona è in lutto. La tragedia che ha colpito duramente la famiglia, è condivisa da tutta la cittadinanza, all'interno della quale tutti si conoscono con tutti. E proprio i cittadini di Bordolano si sentivano vicini a Serena. Ne parlano come una ragazza solare ed entusiasta della vita, come dice don Roberto Moroni, parroco del paese: "L'ho sentita l'altro ieri, felicissima perché sarebbe iniziato il grest", ha detto a CremonaOggi. "Era una ragazza molto buona, metteva serenità", ha poi aggiunto il sacerdote che si è detto distrutto così come la sua famiglia. Anche il sindaco del paese, Davide Brena, si accoda parlando del dolore che tale tragedia ha provocato, segnando "profondamente l'intera comunità". "Non vi sono parole – ha continuato il primo cittadino – in questo momento di estremo dolore. Sono certo che tutti i cittadini sono vicini e disponibili a qualsiasi necessità dei familiari che in questo momento vivono ulteriori ore di apprensione per il cugino della giovane, anch’egli travolto nell’incidente". Intanto, è stata resa nota la data dei funerali della giovanissima, che verranno celebrati domani, sabato 11 luglio, nella chiesa parrocchiale di Bordolano alle 17.