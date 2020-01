Dal mese di gennaio 2020 in Lombardia, unica regione in Italia a farlo, il bollo auto è scontato del 15 per cento per chi sceglie, come metodo di pagamento, la domiciliazione bancaria. Si tratta di fornire all'ente le coordinate del proprio conto corrente, in maniera che il pagamento scatti in automatico al momento delle scadenze. Lo sconto per gli addebiti diretti sul conto corrente era stato approvato nel dicembre dello scorso anno in Consiglio regionale grazie a un emendamento sul bilancio regionale. Adesso però lo sconto è diventato definitivo: in sostanza chi opterà per la domiciliazione bancaria pagherà sempre il bollo il 15 per cento in meno fino a quando avrà un'automobile. Secondo Regione Lombardia questo sistema presenta diversi vantaggi: riduce l'evasione fiscale, premia chi paga regolarmente e semplifica la vita agli automobilisti lombardi. Lo sconto del 15 per cento equivale a circa due mesi gratis di bollo ogni anno. Vediamo dunque come si può ottenerlo.

Chi può aderire alla domiciliazione bancaria del bollo auto

Possono aderire alla domiciliazione i cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire), proprietari o locatari di uno o più veicoli (solo però se il contratto di locazione decorre dall'1 gennaio 2017), i cittadini che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (famigliari, ecc…) e le persone giuridiche, anche pubbliche, titolari di non più di 50 veicoli. Per chi supera i 50 veicoli lo sconto è del 10 per cento.

Come effettuare la domiciliazione bancaria

Per effettuare la domiciliazione bancaria si deve inviare il mandato di autorizzazione all'addebito (mandato Sepa Direct Core) in due modi: online o in forma cartacea. Per la prima si deve accedere all'Area personale dei tributi con un sistema di "autenticazione forte" che garantisca un elevato profilo di sicurezza nell'identificazione dell'utente e che sono:

Spid (l'identità digitale), un sistema che permette di accedere da pc, tablet e smartphone a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password). Su questo sito sono disponibili le informazioni per crearsi una Spid.

un sistema che permette di accedere da pc, tablet e smartphone a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password). sono disponibili le informazioni per crearsi una Spid. Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) (in questo caso occorre il pin associato alla carta e un lettore di smartcard). Il pin può essere richiesto agli sportelli di spazioRegione o delle Aziende socio sanitarie territoriali che offrono il servizio.

– Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) (in questo caso occorre il associato alla carta e un lettore di smartcard). Il pin può essere richiesto agli sportelli di spazioRegione o delle Aziende socio sanitarie territoriali che offrono il servizio. Otp (One time password), per cui è necessario avere l'Id (numero identificativo presente sul retro della propria tessera sanitaria) e una password da richiedere alle Aziende socio sanitarie territoriali. Con queste credenziali il sistema invia un Sms all'utente con un "codice usa e getta", detto appunto Otp.

Una volta autenticati online con una delle precedenti procedure, si deve accedere alla sezione "Domiciliazione" nella propria Area Personale e compilare e inviare il mandato di autorizzazione all'addebito. La domiciliazione sarà attiva fin dalla prima scadenza del bollo se l’inoltro avviene entro la fine del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.

Si può anche effettuare la domiciliazione bancaria in forma cartacea: spedendo il mandato di autorizzazione all'addebito esclusivamente con posta ordinaria (non raccomandata), alla Casella Postale 11048 – 20159 MILANO. Si deve inviare il modulo allegato all’avviso di scadenza, completo dei dati mancanti in modo chiaro e idoneo alla lettura ottica oppure il modulo raggiungibile a questo link, da compilare online e stampare al termine della compilazione. Il modulo cartaceo deve essere firmato dal proprietario/locatario del veicolo e dall’intestatario del conto corrente su cui verrà eseguito l’addebito (se si tratta di una persona diversa). In questo caso la domiciliazione sarà attiva fin dalla prima scadenza del bollo se il modulo perviene a Regione Lombardia entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento. La domiciliazione bancaria può naturalmente essere revocata. Per tutte le ulteriori informazioni sulla domiciliazione bancaria del bollo auto si può consultare la sezione dedicata del sito della Regione Lombardia.