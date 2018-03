in foto: (Foto di repertorio)

Due forti boati sono stati uditi questa mattina nei cieli della Lombardia. Secondo fonti militari, il suono e la successiva onda d'urto sarebbero stati causati da due aerei militari che hanno superato il muro del suono, volando dunque a velocità supersonica. I due aerei dovrebbero essere decollati dall'aeroporto di Cameri (in provincia di Novara): secondo alcune ipotesi potrebbe essersi trattato di un'operazione di scrambling o scramble ossia quando un caccia intercettore viene fatto decollare per intercettare e identificare un aereo sconosciuto. In questo caso il velivolo, sempre secondo indiscrezioni, sarebbe un aereo civile diretto a Parigi che stava seguendo una strana rotta sulla Valle d'Aosta. I due distinti boati ravvicinati, che hanno provocato effetti simili a due esplosioni (con i vetri alle finestre delle case che hanno tremato) sono stati uditi nell'intera provincia di Varese e anche in altre province lombarde: Milano, Lecco, Como, Bergamo e Monza e Brianza. Le esplosioni sono state udite anche in Piemonte, nella zona di Biella. Secondo quanto riportano diverse testate locali, per precauzione e per lo spavento gli studenti di diverse scuole e i dipendenti di alcune aziende sarebbero stati fatti evacuare: anche diversi cittadini che si trovavano in casa sono usciti dalle loro abitazioni spaventati.

Su Twitter scatta la psicosi "esplosioni"

I boati sono stati uditi alcuni minuti dopo le 11: potrebbero essere dovuti a due jet Eurofighter, modelli in grado di superare la velocità Mach1, pari al muro del suono, che quando viene abbattuto causa un boato simile a un'esplosione e un'onda d'urto che produce una sorta di terremoto. E difatti qualcuno, su Twitter, ha scritto di aver percepito una sorta di sisma a Varese e Tradate: i sismogrammi hanno in effetti rilevato due lievi scosse che corrisponderebbero al passaggio dei due aerei oltre la barriera del suono. Tante le segnalazioni dei cittadini ai centralini di vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La questura di Milano, che ha ricevuto diverse chiamate da parte di cittadini allarmati, ha spiegato: "Si tratta di due caccia militari che durante un'esercitazione hanno sfondato il muro del suono, in corso gli accertamenti per capire a quale comando appartengano". Nonostante le rassicurazioni, su Twitter era ormai scoppiata la psicosi: l'hashtag "esplosioni" è entrato rapidamente tra i trending topic.

Lo scrambling e il Qra (Quick reaction alert)

Lo scramble o scrambling è un'operazione militare distinta dal Qra (Quick reaction alert), che scatta in caso di attacco a un Paese della Nato. L'operazione, secondo il sito "Flightradar24", sarebbe scattata a seguito di una sorta di "cerchio" descritto da un volo Air France diretto a Parigi Orly: in una foto diffusa su Twitter si può osservare il cerchio descritto dall'aereo sulla Valle d'Aosta. Il volo AFR671A ha poi proseguito il proprio viaggio verso la Capitale francese, dove dovrebbe atterrare a breve, comunque in ritardo rispetto all'orario previsto.