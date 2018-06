in foto: La stazione di Treviglio, una delle 13 controllate dai carabinieri

Da sempre le stazioni ferroviarie, per quanto luoghi ricchi di fascino perché crocevia delle tante storie delle persone che le attraversano, sono anche luoghi in cui è più facile riscontrare situazioni di degrado e di microcriminalità. Un blitz dei carabinieri delle compagnie di Bergamo e Treviglio, condotto la scorsa notte, ha messo nel mirino proprio tredici stazioni ferroviarie che si trovano in provincia di Bergamo, con l'obiettivo di contrastare le situazioni di illegalità che vi si annidavano. Le stazioni interessate sono state quelle di Seriate, Albano, Chiuduno, Grumello, Stezzano, Ponte San Pietro, Ambivere, Treviglio, Verdello-Dalmine, Romano di Lombardia, Bariano, Calcio oltre a quella del capoluogo di provincia, Bergamo. L'obiettivo dei militari dell'Arma, in particolare, era quello di intervenire contro lo spaccio di droga e la prostituzione, due delle attività illegali che prosperano proprio nei dintorni degli scali ferroviari. Ingente il numero di carabinieri in campo per quest'operazione: 40 militari, oltre al nucleo cinofilo dell'Arma. In totale sono stati controllati 41 veicoli e 109 persone: 46 di queste erano pregiudicate. Il bilancio finale parla di tre persone arrestate e quattro denunciate. Nel corso dell'operazione sono inoltre stati sequestrati 800 grammi di hashish e 30 di marijuana.