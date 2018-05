Blatte e altri insetti nelle sale operatorie in cui i pazienti si sarebbero dovuti sottoporre a delicati interventi chirurgici. Questa la scoperta fatta da alcuni dipendenti dell'ospedale di Stradella, in provincia di Pavia, nel blocco del nosocomio in cui i pazienti vengono operati. Le blatte e gli altri insetti, secondo quanto riporta il quotidiano locale "La Provincia Pavese" che ha riportato la notizia, sarebbero entrati probabilmente dal controsoffitto, attraverso un piccolo foro nel muro. L'ospedale di Stradella si trova all'interno di un'area verde, circostanza che potrebbe aver favorito l'invasione, pacifica ma naturalmente problematica a livello igienico, degli insetti.

Dopo la segnalazione dei dipendenti dell'ospedale, gestito dall'Azienda socio sanitaria territoriale di Pavia, sono immediatamente partite le procedure per la disinfestazione. Le sale operatorie invase dagli insetti sono state chiuse e tutti gli interventi che erano stati programmati per questo fine settimana, evidentemente quelli non urgenti, sono stati rinviati. Le sale operatorie torneranno a funzionare regolarmente a partire da lunedì 28 maggio. L'Asst ha comunque rassicurato: "Non c'è nessun pericolo per la salute dei pazienti".